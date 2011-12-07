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Рустам Минниханов поддержал акцию «Бессмертный полк онлайн»

В соответствующем формате акция пройдет в связи с распространением COVID-19.

Президент РТ поддержал акцию «Бессмертный полк онлайн».Рустам Минниханов разместил фотографию своего дяди в соцсети Instagram.

«Мой дядя Галимзян Минниханов 1922 г. р. Воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в декабре 1941 г. под Москвой», — подписал снимок Минниханов.

Напомним, что ранее к жителям РТ обратился руководитель Татарстанского регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк России» Ринат Хабибуллин с призывом поддержать проведение акции в онлайн-режиме. 


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