Рустам Минниханов поддержал акцию «Бессмертный полк онлайн»

Президент РТ поддержал акцию «Бессмертный полк онлайн».Рустам Минниханов разместил фотографию своего дяди в соцсети Instagram.

«Мой дядя Галимзян Минниханов 1922 г. р. Воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в декабре 1941 г. под Москвой», — подписал снимок Минниханов.

Напомним, что ранее к жителям РТ обратился руководитель Татарстанского регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк России» Ринат Хабибуллин с призывом поддержать проведение акции в онлайн-режиме.



