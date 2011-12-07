В Казани на БКК высадили 705 деревьев

В Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца. На прошлой неделе рабочие высадили 705 деревьев, сообщили в миндортрансе РТ.

Так, на участке протяженностью 800 метров от ул. Булатова до ул. Борисовской будут расти липы, ели и березы. Также будет проложена система полива зеленых насаждений.

Кроме того, на прошлой неделе началось устройство дорожного полотна. «Идет укладка щебня и дорожных плит под устройство временных подъездных путей на участке строительства», — рассказали в ведомстве.

Также продолжаются работы по переустройству и прокладке инженерных сетей: труб водоснабжения, ливневой канализации и газопровода.

Напомним, строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».