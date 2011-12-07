В Казани на БКК высадили 705 деревьев

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В Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца. На прошлой неделе рабочие высадили 705 деревьев, сообщили в миндортрансе РТ.
Так, на участке протяженностью 800 метров от ул. Булатова до ул. Борисовской будут расти липы, ели и березы. Также будет проложена система полива зеленых насаждений.
Кроме того, на прошлой неделе началось устройство дорожного полотна. «Идет укладка щебня и дорожных плит под устройство временных подъездных путей на участке строительства», — рассказали в ведомстве.
Также продолжаются работы по переустройству и прокладке инженерных сетей: труб водоснабжения, ливневой канализации и газопровода.
Напомним, строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».