В Татарстане разыскивают владельца мотоцикла, который попал под поезд

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В Татарстане госавтоинспекторы разыскивают мотоциклиста, транспортное средство которого попал под поезд, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, 3 мая около 20.00 неизвестный наехал на переходную площадку на мотоцикле прямо перед грузовым поездом. Машинист применил вынужденное торможение, однако его действия не предотвратили столкновение. Водитель мотоцикла бросил транспортное средство и сбежал.
В результате столкновения мотоцикл получил механические повреждения. Специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося и личность водителя мотоцикла.