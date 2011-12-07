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В Татарстане разыскивают владельца мотоцикла, который попал под поезд

Неизвестный на мотоцикле выехал на железнодорожные пути, после чего сбежал.

В Татарстане госавтоинспекторы разыскивают мотоциклиста, транспортное средство которого попал под поезд, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, 3 мая около 20.00 неизвестный наехал на переходную площадку на мотоцикле прямо перед грузовым поездом. Машинист применил вынужденное торможение, однако его действия не предотвратили столкновение. Водитель мотоцикла бросил транспортное средство и сбежал.

В результате столкновения мотоцикл получил механические повреждения. Специалисты ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося и личность водителя мотоцикла.

КВ
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