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9 мая в сквере Аксенова состоится вечер памяти Сергея Говорухина

Концертная программа подготовлена студентами Казанского театрального училища, под руководством Вадима Кешнера и Татьяны Лядовой.

9 мая в 18.00 в сквере В. Аксенова на сцене кинотеатра «МИР» пройдет мероприятие «День победы. Посвящение. Вечер памяти Сергея Говорухина». Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Сергей Станиславович Говорухин был кинорежиссером, сценаристом, писателем и журналистом. Он участвовал в качестве военного корреспондента в боевых действиях в горячих точках, награжден орденом Мужества и другими боевыми наградами. В этом году будет отмечаться юбилей — 60 лет со дня рождения Сергея Станиславовича.

Концертная программа подготовлена студентами Казанского театрального училища, под руководством Вадима Кешнера и Татьяны Лядовой.

Вход на мероприятие свободный. Возрастная категория: без ограничений.

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