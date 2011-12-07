Парад у дома: ветеранов Казани поздравят пробегом военной ретро-техники

В Казани стартуют поздравления ветеранов. С завтрашнего дня, 6 мая, ветеранов на дому будут поздравлять волонтеры. Об этом стало известно на брифинге в Кабмине РТ, посвященном празднованию Дня Победы.

Волонтеры Победы заранее оповестят жителей близлежащих у дома ветерана домов, расклеив объявления. Подразделения пройдут строевым шагом под окнами ветеранов. К параду будут привлечены курсанты суворовских училищ, кадетских корпусов, рассказал министр по делам молодежи республики Дамир Фатахов.

А 8 мая в городе проведут акцию «Парад у дома ветеранов». К домам ветеранов проложат маршрут пробега боевой исторической техники. Колонна проедет весь город, заезжая по пути во дворы с праздничными выступлениями.

«В колонне исторической техники в том в числе будет [танк] ИС, танк т-34, легендарная „Катюша“ и „полуторка“, которая превратится в неформальную сцену. Это очень тёплое и красивое мероприятие, на него с любовью откликнулись наши военные», — отметил начальник Управления Культуры Казани Азат Абзалов.

«Военные на исторической боевой технике и ретроавтомобилях заедут в каждый район Казани и поздравят ветеранов праздничной песней, а волонтеры Победы вручат подарочный набор, в который входит продуктовый комплект, открытки от Президента Республики Рустама Минниханова и мэра Казани», — рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Пробег, как и в прошлом году стартует с Оренбургского тракта. И далее пройдёт по месту жительства ветеранов по улицам Сахарова, Кулахметова, Коротченко, проспекту Ямашева и других. Для прохождения колонны будет перекрываться движение.

Напомним, поздравлять ветеранов на дому в Казани начали в прошлом году из-за пандемии. Парад в буквальном смысле сам пришел к ветеранам, под их окнами провели концерты.

В этом году также уличном формате пройдут акции «Свеча памяти», «Окна Победы» и «Парад у дома ветерана».