В Казани на охрану мероприятий в честь Дня Победы привлекут 1,5 тыс. сотрудников полиции

В этом году мероприятия в честь 76-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне, за исключением акции «Бессмертный полк», пройдут в обычном формате. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальник полиции Алексей Соколов.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов, совместно с органами местного самоуправления будут обеспечивать безопасность при проведении более двухсот мероприятий. По опыту прошлых лет, ожидается, что в праздничных мероприятиях примет участие не менее 700 тысяч человек, в том числе в Казани более 250 тысяч человек, в Набережных Челнах более 125 тысяч. Уже с 5 мая выставляются наряды на праздничных площадках.

Всего на обеспечение порядка в республике будет задействовано более 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов, 350 муниципальных служащих, 400 работников охранных организаций, 1000 членов общественных объединений. В Казани для обеспечения охраны правопорядка планируется задействовать 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

На случай осложнения обстановки предусмотрен соответствующий резерв, — доложил Алексей Соколов.

Перед началом мероприятий площадки и прилегающие территории будут проверены специалистами с применением технических средств и служебных собак. Предусмотрено создание периметра безопасности, где будут выставлены посты, а пропуск будет осуществляться после проверки на металлодетекторе.

С 1 по 12 мая в целях исключения актов вандализма организованы специальные рейды по охране памятников с привлечением общественников. Маршруты ППС, ГИБДД также будут в эти дни максимально приближены к монументам и памятникам, сказал Алексей Соколов.