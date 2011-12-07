200 казанских дворов ждет преображение

На официальном интернет-ресурсе президентской программы «Наш двор» в форме карты размещен итоговый список казанских дворов, которых в нынешнем году ожидают работы по благоустройству. Счастливчиков отбирала администрация столицы РТ.

В течение этого года в нашем городе новую жизнь увидят 2 сотни дворов, расположенных во всех районах города.Реестр дворов других муниципальных образований, ожидающих улучшения в текущем году, еще обсуждается.

Подавляющее число казанских дворов, которые будут приведены в порядок в этом году, уже миновали этап общественных обсуждений. К слову, окончательные планы благоустройства будут размещаться на всеобщее обозрение во дворах за трое суток до старта строительных работ — в качестве стендов. Стоит отметить, что в некоторых дворах работы уже ведутся.

Жители Татарстана могут следить за ведением работ и обращаться со своими замечаниями по телефону прямой связи: 8-800-27-5-2020. А также на веб-сайт программы или в соцсети (Instagram и VK). Сообщения на WhatsApp принимает номер 8-939-302-20-20. Сюда же следует присылать ролики и фотографии, касающиеся работ во дворах.

Среди улучшений, ожидающих городские дворы — монтаж уличных скамеек, сооружение детских игровых площадок, устройство асфальтобетонных покрытий на автомобильных проездах и т. д.

Планируется, что за пятилетний срок существования программы, преобразятся более 6770 дворов, сооруженных до 2014 года и не ремонтирующихся прежде.