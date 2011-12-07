Автолавок в Татарстане теперь стало еще больше

Сегодня заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстан Марат Зяббаров вручил ключи от новых автолавок руководителям районных потребительских кооперативов.

Ассортимент продуктов в магазинах на колесах пользуются большим спросом в селах республики, особенно в тех, где не имеется собственных магазинов. Новые автолавки оборудованы торговым и холодильным оборудованием, так что могут развозить без потери качества различные мясные продукты фабричного производства. Новенькие магазины для сельских тружеников отправились в Алькеевский, Аксубаевский, Дрожжановский, Сармановский, и Рыбно-Слободский районы республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Сейчас в системе этой формы торговли работают 106 автолавок, которые снабжают необходимыми товарами 1315 населенных пунктов Татарстана.