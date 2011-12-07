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Близится к завершению строительство одного из крупных в стране экстрим-парков

На данный момент ведутся газонные работы в скейт-парке, завершились бетонные в парм-треке.

Близится к завершению строительство одного из крупных в стране экстрим-парков, которое ведется в Казани с прошлого года. Предварительно планировалось открыть его в День молодежи Татарстана — 27 июня. Об этом на днях сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи РТ.

На данный момент ведутся газонные работы в скейт-парке, завершились бетонные в парм-треке. В дальнейшем в экстрим-парке «Урам» возможно будут проводиться спортивные соревнования мирового уровня.

КВ
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