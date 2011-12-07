Близится к завершению строительство одного из крупных в стране экстрим-парков, которое ведется в Казани с прошлого года. Предварительно планировалось открыть его в День молодежи Татарстана — 27 июня. Об этом на днях сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи РТ.

На данный момент ведутся газонные работы в скейт-парке, завершились бетонные в парм-треке. В дальнейшем в экстрим-парке «Урам» возможно будут проводиться спортивные соревнования мирового уровня.