Гостиницам Татарстана соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора обойдется в 9 млн рублей. Это учитывая наличие у отеля на 150 номеров категории «4 звезды», сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию отелей Казани и Татарстана.

По данным ассоциации, месячный оборот такого отеля составляет 11-13 млн рублей при загруженности не менее 60% и по средней цене за номер, а на данный момент уровень загрузки отелей не превышает 10%.

Напомним, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для гостиниц и хостелов. Согласно документу, каждому гостю при заезде обязаны измерять температуру с помощью тепловизеров, а в номер можно заселять не более одного постояльца или семью.