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Конкурс юных велосипедистов состоялся в приюте «Ялкын»

В социальном приюте для детей и подростков «Ялкын» Бугульминского района прошел велосипедный праздник «Руль держи, крути педали, покоряй любые дали».

Конкурс юных велосипедистов состоялся в приюте «Ялкын». Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В программе праздника было много познавательных, веселых конкурсов. Воспитанникам приюта предстояло пройти и проехать несколько игровых станций, где их ждали задания от инструкторов.

Например, на станциях «Тихоход» и «ПДД» юные велосипедисты показали знания правил дорожного движения, на станции «Скорая помощь» сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи при травмах, а на станции «Техобслуживание» им предстояло стать мастерами по ремонту велосипедов. Самым зрелищным этапом конкурса стало фигурное вождение велосипедов.

КВ
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