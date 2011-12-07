Конкурс юных велосипедистов состоялся в приюте «Ялкын». Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В программе праздника было много познавательных, веселых конкурсов. Воспитанникам приюта предстояло пройти и проехать несколько игровых станций, где их ждали задания от инструкторов.

Например, на станциях «Тихоход» и «ПДД» юные велосипедисты показали знания правил дорожного движения, на станции «Скорая помощь» сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи при травмах, а на станции «Техобслуживание» им предстояло стать мастерами по ремонту велосипедов. Самым зрелищным этапом конкурса стало фигурное вождение велосипедов.