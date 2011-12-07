Марийский праздник «Семык-2020» пройдет в онлайн-режиме

Завтра, 5 июня, в Республике Татарстан будет отмечаться праздник марийский культуры – «Семык». Но, как и недавно прошедший праздник русского фольклора «Каравон», нынешним летом в связи с эпидемиологической обстановкой народный праздник марийцев также состоится в онлайн-формате.

Специальный выпуск об истории и традициях марийского народного праздника «Семык» можно будет посмотреть на телеканале «Татарстан – новый век», Праздничный концерт и другие мероприятия программы будут транслировать YouTube-каналы ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» Tatfolk, «Семык 2020 Менделеевск», официальный Instagram организаторов, а также портал Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.

Отметим также, что с середины мая запущены онлайн-мероприятия, флешмобы и акции на официальных аккаунтах и в социальных сетях организаторов, посвященные народном празднику, с обязательным хештегом #Семык 2020.