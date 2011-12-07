На кого рассчитывать беременной маме в сложной жизненной ситуации

Журналист «КВ» навестила подопечных центра, чтобы узнать, как они себя чувствуют на новом месте, как строят быт, о чем мечтают.

- Пойдемте, - с любопытством протягивает мне руку девчушка лет 4 - 5 и ведет в просторный зал на первом этаже: тут и телевизор есть, и вдоволь места, чтобы покататься на детских велосипедиках, и где переносную люльку поставить. Детям раздолье, особенно когда на улице дождь, как сегодня. Так прямо с порога я погружаюсь в непринужденную домашнюю атмосферу. Следую за своей проводницей, попутно улавливаю кухонные ароматы свежего борща и картофельного пюре. Всего в доме на 600 квадратов три этажа, несколько комнат, в одной из которых планируется оборудовать швейную мастерскую для мам.

«Как вам тут, нравится?» - спрашиваю мою юную проводницу. Та радостно кивает: «Хорошо, весело!» Смеемся вместе с подоспевшими мамами. Говорят, живут дружно, по дому дежурят по графику - готовят обеды, занимаются уборкой, стиркой, смотрят за огородом, все как в обычной жизни. Просто вместе. Помогают друг другу с детками. По вечерам часто собираются, чтобы поговорить по душам. Судьбы-то непростые, многое пришлось пережить!

Алене 40 лет, в приют она попала в марте этого года вместе с малышкой Ритой, той сейчас уже 4 месяца. После выхода из роддома в Московской области оказалась практически на улице с новорожденной малышкой на руках:

- С мужем работали на стройке. Пока лежала в роддоме, он запил, остался без жилья. Мне некуда было идти. Совершенно случайно встретила добрую женщину, тетю Веру, благодаря ей мне оплатили билеты до Казани. Здесь, в Казани, тоже нашлись добрые люди - совершенно не знакомый дальнобойщик дал денег на еду и воду для малышки, а потом тетя Вера позвонила и сказала, что в интернете нашла вот такой дом от «Умиления», где я смогу пожить. Приехала, да так и осталась. Тогда Рите было 2 месяца, сейчас уже 4.

Малышка лежит на животе рядом с мамой, гулит и улыбается, всем своим видом давая понять, что мир прекрасен. Алена, улыбаясь, вспоминает, как непросто протекала ее беременность, - низкое давление, упавший гемоглобин, как хотелось сладкого - хурмы, бананов, печенек - и нежно гладит кроху по спинке:

- Папы-мамы у меня нет, в детском доме росла, родных тоже, жилья своего не имею. Конечно, хотелось бы работать, когда Рита подрастет и в ясельки пойдет. Я по профессии строитель, очень нравится обои клеить, делать в квартирах ремонт. Сейчас уже как-то более оптимистично смотрю на жизнь, а когда не знала, куда идти с ребенком, было страшно, конечно... А тетя Вера нам до сих пор помогает, Рите такие посылки хорошие присылает: и вещи, и питание, и для ухода много чего. Слава богу, мне всегда на хороших людей везло и здесь, в приюте, тоже все замечательные, всегда готовы помочь.

Соседка Алены по этажу - 22-летняя Ильзида с малышкой Лианой, девочке 10 месяцев. Девушка мечтает создать новую благополучную семью, где у нее будет любящий муж и заботливый отец для ее детей. С первым, говорит, не повезло.

- Познакомились с ним два года назад, влюбилась в него сильно, стали встречаться, жить вместе, забеременела, ребенка ждал очень, хотел. Но в какой-то момент стал на меня руку поднимать, поначалу прощала его, закрывала глаза. Один раз закрыл меня, беременную, на балконе в халате. Другой раз выгнал на улицу, два дня ночевала то на скамейке, то в подъезде. Ладно, в кармане было 100 рублей, питалась пирожками.

Ильзида сожалеет, что, несмотря на унижения, все время возвращалась, не сразу поняла - надо бежать. Но тогда и некуда было: с сестрой отношения напряженные, мама уже пять лет прикована к постели. Надеялась на поддержку мужа, но тот встал на сторону сестры. Однажды вместе с ней отобрал у девушки ребенка и выгнал на улицу. Вот тогда и настал предел терпения, девушка вызвала полицию.

- Сейчас понимаю, что просто не того человека выбрала, - глубоко вздыхает Ильзида. - Но нисколько не жалею, что родила, одна бы не выдержала сейчас. Еще пару месяцев, думаю, оправлюсь, приду в себя и хочу двигаться дальше, жить самостоятельно, работать. Надеюсь, что обрету счастливую семью. Но больше торопиться не буду, осознала, что человека сначала нужно лучше узнать.

В приюте Ильзиде нравится и то, как дружно живется всем, несмотря на разный возраст мамочек, и оптимистичный настрой всех женщин, и атмосфера взаимовыручки, и чуткость руководителей проекта «Умиление».

Президент центра Элина Галиуллина, как и все сотрудники и помощники, живет проблемами своих подопечных.

- В новом доме можно одновременно разместить до 11 семей, 4 семьи могут одновременно проживать в другом приюте, оборудованном в квартире в жилом доме (квартира передана в безвозмездную аренду), - рассказывает она. - Таким образом, центр «Умиление» сможет одновременно предоставить крышу над головой и комплексную помощь 15 семьям. За 3 года работы в «Колыбели» обрели приют 129 человек.

По словам Элины, в январе 2020 года пришлось закрыть один из двух действующих на тот момент приютов - дом в поселке Самосырово. Причина - финансовые затруднения, возникшие после окончания грантовой поддержки. В марте 2020 года на средства благодетелей был арендован дом для обустройства нового приюта, они оплатили аренду до конца июня этого года. Дальше придется искать помощи у неравнодушных людей.

- За помощью в оплате аренды частного дома мы обратились, когда получили отказ со стороны властей помочь с помещением под приют на безвозмездной основе, - признается руководитель. - Сейчас мы можем рассчитывать только на помощь благодетелей, пожертвования неравнодушных людей и грантовую поддержку. Мы написали две заявки на гранты. В случае успеха надеемся на базе нового приюта открыть центр, в котором будет оказываться комплексная помощь не только казанским семьям, но и семьям из районов республики. Планируем увеличить охват оказания помощи на дому благодаря работе нашей выездной службы и труду волонтеров, которые себя очень хорошо проявили в период пандемии.

Уже покидая уютную обитель, узнаю, что официально открыть дом центр планирует ближе к концу лета, когда появится все необходимое для его обустройства. Каждый желающий может помочь материально или необходимыми вещами. Сейчас в списке самого необходимого холодильник, морозильная камера, двухъярусная кровать, односпальные кровати, матрасы, подушки, одеяла, покрывала, диваны, кресла, стиральная машина, уличная детская площадка, наборы кастрюль и другое. Более полный список можно увидеть на сайте.