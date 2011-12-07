Президент РТ побывал на запуске эксплуатации бассейна

Новый набережночелнинский плавательный бассейн «Юбилейный» был открыт при непосредственном участии Главы республики Рустама Минниханова. Об этом рассказала пресс-служба президента РТ.

Общая стоимость спортивного сооружения оценивается в 277 млн рублей. Большая часть денежных средств поступила из общегосударственного бюджета.

Минниханов напомнил, что бассейн был построен согласно задачам федерального проекта «Спорт — норма жизни». Свое название комплекс получил в честь полустолетнего юбилея Камского автомобильного завода.

Глава РТ выразил благодарность президенту России за поддержку всех начинаний и замыслов нашей республики.

«Водные виды спорта очень популярны в Татарстане. Уверен, что „Юбилейный“ послужит замечательным подспорьем для воспитания новых чемпионов», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Бассейн был возведен менее, чем за 12 месяцев. К активному отдыху приглашаются любители спорта любого возраста. К их услугам — среди прочего — тренажерный зал и помещение для сухого плавания. Объект находится возле 2-х общеобразовательных школ (№ 77 и 19), и подойдет для организации уроков физической культуры. Помимо всего, бассейн полностью обустроен под нужды инвалидов. Также планируется, что здесь будут проходить занятия учащихся спортшколы олимпийского резерва «Дельфин».

На сегодняшний день бассейны есть в каждом муниципалитете республики. Всего же к услугам татарстанцев — свыше 11 тысяч разнообразных спортсооружений. Среди них такие, как стадионы, бассейны, и спортзалы.