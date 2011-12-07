С 3 июня в Москве возобновлено оказание плановой медицинской помощи

Речь идет о тех койках, которые были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или подозрением на нее. Госпитализация таких пациентов в учреждения остановлена.

Те, кто уже выздоровел, будут выписаны, остальных переведут в иные стационары для продолжения лечения. Освободившимся учреждениям предстоит пройти дезинфекцию и начать плановый прием. К работе в привычном режиме приступили НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова», НМИЦ Научный центр здоровья детей», «НМИЦ эндокринологии», «НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского», «ГМИЦ Лечебно-реабилитационный центр», Первый МГМУ им. И.М. Сеченова».

Напомним, что на этой неделе в ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция по вопросам госпитализации сердечно-сосудистых пациентов в период пандемии коронавируса. В ходе мероприятия Дина Хасанова, главный специалист-ангионевролог Минздрава РТ, профессор КГМУ отметила, что в Татарстане возобновление плановой медицинской помощи будет проходить поэтапно. Пока стационары принимают только экстренных больных, которым необходима неотложная помощь. Все необходимое для этого в республике есть.