С 5 июня в Татарстане разрешат посещать православные храмы

В Татарстане с 5 июня жителям разрешат посещать храмы, сообщили в Татарстанской митрополии.

Храмы можно будет посещать при условии соблюдения ряда ограничений. Так, в храмах, площадь которых менее 400 кв.м нужно будет соблюдать дистанцию в 4 кв. м. между людьми, включая священнослужителей и работников церкви. А в помещениях больших размеров одновременно разрешено находиться не более 100 посетителям.

Напомним, вчера, 3 июня, кабмин РТ внес изменения в постановление о мерах предотвращения и распространения коронавируса в Татарстане.