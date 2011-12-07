Уолтер Гроц: Вредных выбросов ЗТО будет так мало, что их невозможно замерить

Объем вредных веществ в выбросах завода по термическому обезвреживанию отходов в Зеленодольском районе РТ так мал, что будет довольно трудно произвести его измерение. Именно такую точку зрения высказал глава международной инженерной компании Müller-BBM Уолтер Гроц на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ». Независимый эксперт одобрил строительство предприятия.

«Согласно расчетам, выбросы будут содержать лишь несколько процентов от средних показателей, допустимых для установок подобного рода», — заявил Гроц.

Представитель компании LGA согласился с данными выводами.