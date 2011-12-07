В Казани появится улица имени протопопа Аввакума Петрова

В Вахитовском районе Казани появится улица протопопа Аввакума Петрова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участок от ул. Альфреда Халикова до здания бывшего Прилуцкого молитвенного храма будет называться «улица Протопопа Аввакума — Протопоп Аввакум урамы».

Напомним, протопоп Аввакум Петров является автором «Жития протопопа Аввакума» и ряда других полемических сочинений и посланий. Долгое время его сочинения были известны только старообрядцам, а в 19-20 веках творчество Аввакума стало доступно для широкого круга читателей и признано одним из памятников русской средневековой литературы.