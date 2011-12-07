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В Казани пройдет неделя донорства с 8 по 15 июня

Ежедневно в неделю донорства кровь смогут сдавать до 50 человек.

В Казани с 8 по 15 июня пройдет неделя донорства, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В течение недели ежедневно кровь смогут сдать до 50 доноров.

«Такие меры будут приняты для более удобного соблюдения дистанций и контроля потока людей. Участникам акции необходимо будет обязательно пройти регистрацию на сайте», — уточнили в исполкоме.

Сдать кровь может любой желающий от 18 до 45 лет и весом не менее 50 кг. При себе донор должен иметь паспорт, СНИЛС, маску и перчатки.

КВ
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