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В Татарстане с 12 по 14 июня МФЦ работать не будут

МФЦ будут закрыты в связи с празднованием Дня России.

В Татарстане МФЦ не будут работать с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, сообщается на сайте государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

11 июня в МФЦ сокращенный день: отделы «Московский», «Южный», «Приволжский», допофис Приволжского отдела (ул. Кулагина, 1), «Советский», «Дербышинский», «Авиастроительный», «Юдинский» и отдел в ЖК «Салават Купере» в Казани будут открыты с 8.00 до 17.00. «Зареченский» и «Ново-Савиновский» офисы будут работать с 8.00 до 19.00.

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