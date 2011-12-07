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В Татарстане с 5 июня откроются спортзалы и бассейны

Спортивные центры смогут работать только при соблюдении ограничений.

В Татарстане с 5 июня начнут работать спортзалы, бассейны и фитнес-центры при соблюдении ограничений. Соответствующий документ опубликован на портале правительства РТ.

«Обязательным условием работы спортивных объектов является недопущение превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться на объекте», — сказано в документе.

Так, на 4 кв. м. в тренажерном зале может находиться только один человек. В бассейне во время групповых занятий один человек может находиться на площади 5 кв. м. зеркала воды, а на дорожке для плавания — на площади 10 кв. м.

Во время индивидуальных тренировок тренер должен находиться в медицинской маске и перчатках.

Также в помещениях спортивных центров должны быть установлены санитайзеры.

КВ
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