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Казанец выплатил долги по алиментам, испугавшись лишения свободы

За текущий год с должников по алиментам взыскали более 217 млн рублей.

36-летний житель Казани выплатил долги по алиментам, испугавшись лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ, перед этим мужчине назначили 40 часов обязательных работ за уклонение от выплат денег на содержание сына. Поскольку приступать к ним и выплачивать долги он не собирался, на казанца составили рапорт о возбуждении дела.

Наказанием по статье за неуплату алиментов могло стать лишение свободы сроком до одного года. Так, испугавшись уголовной ответственности, мужчина погасил долг в полном объеме. Однако, теперь ему по-прежнему придется отработать назначенные ранее меры.

Всего за текущий год с должников по алиментам взыскали более 217 млн рублей. 

КВ
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