К сдаче ЕГЭ в Татарстане приступили с холодным умом и чистыми руками

Вчера в Республике Татарстан, как и по всей России, стартовала основная фаза Единого госэкзамена. 225 выпускников по желанию и надобности сдавали сегодня географию, литературу, информатику и ИКТ.

Школы, которые выбраны для сдачи ЕГЭ, подготовились загодя. Таких пунктов приема экзаменов в Татарстане 5 728. Здесь уже заранее сделали разметку для поддержания социальной дистанции, а помещения тщательно обработали специальными обеззараживающими составами.

На входе – и у школьников и у организаторов, как и положено, померили температуру бесконтактными термометрами, каждый участник процесса обработал руки дезинфицирующим средством, кому понадобилось – выдали маски и перчатки.

Результаты экзаменов будут известны через две недели.

Во всех пунктах проведения экзаменов (ППЭ) проведена уборка с применением дезинфицирующих средств перед началом ЕГЭ. Для проведения экзаменов в 2020 году будет задействовано ППЭ, все они поучаствовали в пробных экзаменах 29 и 30 июня.