На дорогах Татарстана установят еще почти двести камер наблюдения

Число вновь установленных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на трассах республики в нынешнем году по сравнению с прошлым вырастет в два с лишним раза. Так, если в 2019 году на региональных дорогах республики были установлены 73 камеры, то теперь к ним планируют добавить еще 180 таких камер, сообщается на портале Госсовета РТ.

Таким образом, Татарстан продолжает сохранять лидерство в России по количеству фотоловушек для нарушителей ПДД.