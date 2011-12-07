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На дорогах Татарстана установят еще почти двести камер наблюдения

Татарстан продолжает сохранять лидерство в России по количеству фотоловушек для нарушителей ПДД.

Число вновь установленных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на трассах республики в нынешнем году по сравнению с прошлым вырастет в два с лишним раза. Так, если в 2019 году на региональных дорогах республики были установлены 73 камеры, то теперь к ним планируют добавить еще 180 таких камер, сообщается на портале Госсовета РТ.

Таким образом, Татарстан продолжает сохранять лидерство в России по количеству фотоловушек для нарушителей ПДД.

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