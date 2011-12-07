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«Ромашка» поможет нижнекамским мама наладить отношения в семье

Очередное занятие клуба «Родные люди», работающего в Нижнекамском центре социальной помощи семье и детям «Веста», было посвящено грядущему Дню семьи, любви и верности. Этот праздник отмечается в России 8 июля.

Психолог центра «Веста» Наталья Емельянова обсудила с мамами, которые состоят на социальном обслуживании в Центре, сложные семейные ситуации и поделилась эффективными методиками налаживания внутрисемейных взаимоотношений. Занятие прошло в формате онлайн.

Символ Дня семьи, любви и верности - ромашка. Поэтому участницы мероприятия стали героинями сказки «Ромашка на лугу», которую сами сочиняли во время тренинга. А потом Они рисовали на обычных листах бумаги лепестки ромашки и вписывали в них все  положительные качества своих детей, чтобы не забывать хвалить их. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.  

КВ
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