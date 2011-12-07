В Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию 45,3% жилья от плана. Об том на субботнем совещании сообщил министр строительства РТ Фарит Ханифов.

Всего введено в эксплуатацию более 1,3 млн кв.м жилья.

Так, по программе Госжилфонда при президенте РТ отстроено 17 домов на 996 квартир, еще 113 объектов находятся в разной степени готовности. По программе многоквартирного инвестиционного жилья введено в эксплуатацию 69 домов (всего 177 домов) по индивидуальному жилищному строительству — 6 135 домов (всего 10,68 тыс. домов).

Ханифов также рассказал, что с начала года инспекция Госстройнадзора РТ провела 585 проверок, в ходе которых выявила нарушения на сумму 3, 255 млн рублей. Всего было выписано 78 постановлений за нарушение правил и норм охраны труда.