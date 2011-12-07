Руководители НКО - работающие или неработающие?

В клиентской службе (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани сообщили, что в соответствии с дополнительными разъяснениями ПФР согласно позиции Министерства труда и социальной защиты РФ (письмо ПФР от 02.09.2020 №СЧ-25-24/18011 «Об отнесении к работающим/неработающим лицам руководителей (председателей) и/или членов некоммерческих организаций» работающие безвозмездно в некоммерческих организациях (далее — НКО) сотрудники, а также лица, осуществляющие в них руководящие функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, относятся к неработающим лицам и страховые пенсии им индексируются, как неработающим пенсионерам.

В связи с этим руководителей (председателей) и/или членов гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и других общественных организаций, поименованных в ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, безвозмездно выполняющих свои функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, возможно отнести к неработающим лицам в целях выплаты страховой пенсии с учетом индексации.

При этом следует иметь в виду, что в случае, если в конкретном месяце в отношении указанных лиц произведено начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, такие лица признаются работающими и страхователи (НКО) обязаны представлять в территориальные органы ПФР сведения по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ за данный период.