Аграрии РТ уже собрали более миллиона тонн зерна

Минсельхозпрод РТ сообщил о нынешней сборке урожая зерна в республике.

По информации ведомства, несмотря на неблагоприятные погодные условия на 4 августа в районах Татарстана зерновые и зернобобовые убраны с 253,4 тыс. гектаров, где собрали 1 млн 28 тыс. тонн зерна.

Также отметили, что уборочная страда по-прежнему набирает обороты. Так, в четырех районах республики хлеба убраны более чем с четверти прогнозных площадей. Этому способствуют и внедренные цифровые технологии, которые определяют готовность полей к уборке урожая на основе спутниковых снимков.