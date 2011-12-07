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Аграрии РТ уже собрали более миллиона тонн зерна

В четырех районах республики хлеба убраны более чем с четверти прогнозных площадей.

Минсельхозпрод РТ сообщил о нынешней сборке урожая зерна в республике.

По информации ведомства, несмотря на неблагоприятные погодные условия на 4 августа в районах Татарстана зерновые и зернобобовые убраны с 253,4 тыс. гектаров, где собрали 1 млн 28 тыс. тонн зерна.

Также отметили, что уборочная страда по-прежнему набирает обороты. Так, в четырех районах республики хлеба убраны более чем с четверти прогнозных площадей. Этому способствуют и внедренные цифровые технологии, которые определяют готовность полей к уборке урожая на основе спутниковых снимков.

КВ
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