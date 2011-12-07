Андрей Кондратьев: 13 сентября подтвердится открытость и легитимность выборов в Татарстане

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что открытость и легитимность выборов в Татарстане подтвердит профессиональная работа наблюдателей на едином дне голосования.

На онлайн-форуме избирателей «Мой голос» он рассказал, как успешно прошло голосование, посвященное поправкам к Конституции РФ, и что нареканий со стороны Роспотребнадзора, ЦИК России и Общественной палаты не было.

По словам Кондратьева, Центризбирком Татарстана пошел на самую большую и важную избирательную кампанию без всяких промедлений. Речь идет о едином дне выборов в республике на пост его руководителя, о выборе депутата Госдумы в Нижнекамском округе и депутата Госсовета РТ в Елабужском округе.