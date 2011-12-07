Детские игры придут в республиканские дворы

Подробностями ее проведения поделились в ходе пресс-конференции министр культуры РТ Ирада Аюпова, актриса ТГАТ им. Г.Камала Миляуша Шайхутдинова и актриса-кукловод ТГТК «Экият» Альбина Шагалиева.

- Мы многое делаем для создания комфортного общественного пространства - стартовала программа по капитальному ремонту дворов, - прокомментировала Ирада Аюпова. - Проект Uen Fest - результат коллективного творчества разных коллективов республики, очень многое обсуждали для того, чтобы в наших дворах зазвучал детский смех. Мы откупаемся от своих детей гаджетами. В современной жизни у нас остается все меньше времени на теплую живую коммуникацию. Наш проект направлен на улучшение коммуникации как между детьми, так и внутри семьи.

Работники культуры, актеры татарстанских театров, а также студенты Казанского государственного института культуры записали на видео подробные инструкции и проведение любимых детских игр татарского, русского, чувашского, марийского и мордовского народов.

Ирада Аюпова пояснила, артисты-волонтеры посетят казанские дворы с предложением местной детворе приобщиться к забавам их родителей, бабушек и дедушек. В общей сложности Uen Fest охватит более 1000 дворов по всему Татарстану.

Также с 1 августа в соцсетях стартовал онлайн-марафон «Покажи свою команду, и мы приедем к вам!», в рамках которого всем желающим предлагается записать на видео и выложить ролик с любимой народной игрой. Акция продлится в течение года. Победители будут определяться ежемесячно. В качестве приза - организация дворового праздника, в котором примут участие профессиональные аниматоры и звезды татарской эстрады.

В будущем году пройдет конкурсная часть Uen Fest, на которой определят 30 лучших роликов. Их авторов пригласят на финальное шоу, его проведение планируется 1 июня 2021 года.