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Галина Кожевникова: Рост заболеваемости COVID-19 может произойти в начале осени

.После возвращения российских туристов в стране может начаться вторая волна COVID-19.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН заявила, что возвращение российских туристов с отдыха может стать причиной новой вспышки коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

По словам Кожевниковой, еще на возникновение второй волны COVID-19 может повлиять несоблюдение профилактических мер безопасности на российских курортах. Рост заболеваемости может произойти в сентябре. Но он будет не сильным, поскольку часть населения уже переболела.

Отмечается, что во время пандемии диагностика заболевания улучшилась, а сама система здравоохранения полностью готова к новой вспышке. 

КВ
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