Глава Минобороны РФ прибыл в Казань

Сегодня на Казанский авиазавод им. Горбунова для инспекции прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам руководителя пресс-службы Президента РТ Лилии Галимовой, главу Минобороны РФ сопровождает руководитель республики Рустам Минниханов. Сейчас Шойгу осматривает ход сборки стратегических ракетоносцев Ту-160.

Процесс восстановления производства самолета ведется в Казани с 2015 года. А с 2018-го завод по спецзаказу ведомства начал работу по производству десяти самолетов Ту-160 новой модификации на сумму 150 млрд рублей.