Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Глава Минобороны РФ прибыл в Казань

Сейчас Шойгу осматривает ход сборки стратегических ракетоносцев Ту-160. Авиазавод им. Горбунова работает над производством десяти самолетов на сумму 150 млрд рублей.

Сегодня на Казанский авиазавод им. Горбунова для инспекции прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам руководителя пресс-службы Президента РТ Лилии Галимовой, главу Минобороны РФ сопровождает руководитель республики Рустам Минниханов. Сейчас Шойгу осматривает ход сборки стратегических ракетоносцев Ту-160.

Процесс восстановления производства самолета ведется в Казани с 2015 года. А с 2018-го завод по спецзаказу ведомства начал работу по производству десяти самолетов Ту-160 новой модификации на сумму 150 млрд рублей. 

КВ
Лента новостей