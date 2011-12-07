Казанские пожарные стали донорами

В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по РТ, пожарные и спасатели городских и районных подразделений. Каждое подразделение организовало прибытие добровольцев из личного состава по определенному графику, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

29 июля личный состав казанских подразделений 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по РТ, свободный от несения службы, прибыл в Республиканский центр крови Министерства здравоохранения РТ. Желающих сдать кровь безвозмездно оказалось предостаточно.

- Пожарные практически всех подразделений города, свободные от несения службы, изъявили добровольное согласие принять участие в этой акции, - сообщил начальник караула капитан внутренней службы Николай Ефимов. - За участие в акции «30 добрых дел» в честь 30-летия МЧС России пожарные будут отмечены благодарностями от руководства отряда.

По словам заместителя главного врача ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ» Айрата Талипова, ежедневно для нужд медицинских учреждений по всей республике центр поставляет от 30 до 50 литров препаратов из донорской крови. В специальной морозильной камере хранится до 4 тонн плазмы и крови, которую можно перелить больному любой группы крови и резуса.