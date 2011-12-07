Лечением пациентов с коронавирусом в Татарстане занимаются почти 16 тысяч медработников

Глава Минздрава РТ Марат Садыков сообщил, что в республике лечением пациентов с COVID-19 занимаются почти 16 тысяч медработников.

По словам министра, для оказания помощи пациентам, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, привлечено 15 842 медицинских работника, 8 617 из них обеспечивают работу госпиталей, а 341 водитель скорой медпомощи ежедневно выезжает на вызовы.

Он также отметил, что во время пандемии были перепрофилированы 43 медицинские организации, где для больных было развернуто 4 723 инфекционных коек.