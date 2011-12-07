Минфин Татарстана отказал «Волга-автодору» в строительстве дублера Горьковского шоссе

В республиканском министерстве финансов не подписали контракт на строительство дублера Горьковского шоссе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что в контракте на строительство первого участка автодороги от улицы Несмелова в Казани до трассы М7, представленным казанским ООО «Волга-автодор», нашли ряд замечаний. По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, нарушения касаются содержания конкурсной документации.

Но несмотря на это, предприятие вновь может подать заявку на участие в тендере.