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Минфин Татарстана отказал «Волга-автодору» в строительстве дублера Горьковского шоссе

Ведомство выявило множество нарушений при определении подрядчика.

В республиканском министерстве финансов не подписали контракт на строительство дублера Горьковского шоссе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». 

Сообщается, что в контракте на строительство первого участка автодороги от улицы Несмелова в Казани до трассы М7, представленным казанским ООО «Волга-автодор», нашли ряд замечаний. По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, нарушения касаются содержания конкурсной документации.

Но несмотря на это, предприятие вновь может подать заявку на участие в тендере.  

КВ
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