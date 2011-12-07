Молодежный автобус объедет Татарстан за шесть недель

Сегодня у центра семьи «Казан» был дан старт автобусного road-тура Министерства по делам молодежи РТ и движения «Молодежь Татарстана», в рамках которой активисты республики проедут по всем 45 муниципальным образованиям Татарстана.

Первым пунктом путешествия станет Камское Устье. В каждом районе и каждом городе команда активистов проведет встречи с молодежью, где расскажут об истории реализации успешных молодежных проектов в республике, дадут актуальные советы о возможностях получения господдержки и секретах ведения бизнеса. В то же время местная молодежь сможет поделиться собственными успехами идеями будущих начинаний.

С напутственным словом перед участниками road-тура выступил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы знаем, насколько разная и интересная молодежь в РТ. Период некоего томления без оффлайн-мероприятий сделал так, что мы по-настоящему соскучились по живому общению. Это большой марафон — шесть недель, 45 районов и городов, тысячи разных идей», — высказался он.