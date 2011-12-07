Отменена обязательная изоляция для прибывающих из-за границы

Об этом в ходе пресс-конференции рассказали вчера заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В Татарстане на 100 тысяч населения приходится 146 заболевших. При этом в течение последних трех недель еженедельный темп прироста числа заболевших находится на уровне 0,6%. Среднесуточный прирост снизился до 0,5%.

Под наблюдением остается 1024 человека, имевших контакт с заболевшими, а также 51 человек, прибывший из-за рубежа.

— С 1 августа действует постановление главного санитарного врача РФ № 22 от 27 июля 2020 года, — напомнила Любовь Авдонина. — Согласно данному постановлению отменяется 14-дневная изоляция для всех прибывающих из-за рубежа. Это касается и наших граждан, которые будут выезжать регулярными рейсами, и иностранных граждан. Исключением остаются иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие с целью трудовой деятельности. Для них изоляция пока остается.

Также Любовь Авдонина отметила, что россиянам, прибывающим на территорию РФ воздушным транспортом, необходимо будет заполнить анкету, образец которой можно найти на едином портале госуслуг. Сделать это нужно до вылета, не позднее регистрации на рейс.

— Далее в течение трех дней по прибытии в РФ необходимо сдать анализ на исследование на наличие коронавирусной инфекции и разместить результат на портале госуслуг, — добавила Любовь Авдонина. — В случае появления у этих граждан в течение 14 дней симптомов коронавирусной инфекции необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и вызвать врача на дом.