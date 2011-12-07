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Пассажиров Казани повезут беспилотные троллейбусы и трамваи

Предполагается, что перспективный проект будет реализован совместно с МУП «Метроэлектротранс».

Сотрудники Казанского федерального университета предложили создать для Казани беспилотный общественный горэлектротранспорт: троллейбусы и трамваи, сообщает пресс-служба вуза. В последние годы теме беспилотного пассажирского электротранспорта в Казанском университете уделяется особое внимание.

Разработки специалистов КФУ уже представили главному потенциальному заказчику – генеральному директору МУП «Метроэлектротранс» Асфану Галявову. Глава ведомства ознакомился с технологиями, связанными с Big Data, беспилотным транспортом, навигацией, интеллектуальными системами охраны и обработкой звука, а также с соответствующим программным обеспечением.

Предполагается, что перспективный проект будет реализован совместно с МУП «Метроэлектротранс».

КВ
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