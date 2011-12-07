В память о бывших руководителях республики

Саратов

Первый председатель Совета Народных Комиссаров ТАССР Сахиб-Гарей Саид-Галиев похоронен в Саратове на Воскресенском кладбище, где сейчас расположен мемориал жертвам политических репрессий.

Сахиб-Гарей Саид-Галиев родился в 1894 году в Уфе в семье рабочего, служил в армии. С 1918 года - комиссар по делам национальностей Казанского совета. В сентябре 1920 года избран председателем Совнаркома Татарской Республики. В то время ему было всего 26 лет. В 1921 - 1924 годы - председатель СНК Крымской АССР, позже - заместитель управляющего в Народном комиссариате рабоче-крестьянской инспекции. Был обвинен в национал-уклонизме и репрессирован в 1939 году. Реабилитирован посмертно в 1955 году.

Карелия

Братская могила в урочище Сандормох Медвежьегорского района Республики Карелии - место захоронения Кашафа Гильфановича Мухтарова - председателя Совета народных комиссаров ТАССР в 1921 - 1924 годы. Он родился 14 июля 1896 года в селе Тавили Лаишевского уезда Казанской губернии, окончил Пермское высшее городское 4-классное училище, Пермскую гимназию, учился на медицинском факультете Пермского университета. Руководитель комиссариата по делам национальностей Пермского губисполкома (1918). Политрук 21-го мусульманского полка 51-й дивизии Блюхера. Был наркомом здравоохранения ТАССР (1920). С 1921 года - председатель Совета народных комиссаров ТАССР. В 1924 году переведен на работу в Москву. Член коллегии Наркомата здравоохранения РСФСР. В 1929 году обвинен в «участии в антипартийной группировке», проходил по делу «Султан-Галиевской контрреволюционной националистической организации». Был приговорен к 10 годам заключения. Срок отбывал в Соловецком лагере. В 1937 году расстрелян в урочище Сандормох. Реабилитирован в 1990 году.

Москва

На Кунцевском кладбище Москвы похоронены Амин Халилович Тынчеров - председатель Совета Народных Комиссаров ТАССР с 1938 по 1940 год, и Абдулхак Асвянович Абдразяков, возглавлявший правительство Татарии с 1959 по 1966 год.

На Донском кладбище Москвы в «Общей могиле №1» захоронены Хаджи Загидуллович Габидуллин и Шайгардан Шаймарданович Шаймарданов - руководители Правительства ТАССР в 1924 - 1927 годы. Хаджи Габидуллин с 1930 года работал в Москве. Известный исламовед и тюрколог был первым руководителем кафедры истории колониальных и зависимых народов Московского университета (МГУ). Репрессирован и расстрелян в 1937 году. Реабилитирован посмертно в 1957 году.

Шайгардан Шаймарданов - участник Первой мировой и Гражданской войн. Окончил Академию внешней торговли в Москве. При его непосредственном участии был разработан проект Конституции ТАССР. С 1928 года трудился в Москве на партийной хозяйственной работе. Репрессирован, расстрелян в 1940 году. Реабилитирован в 1958 году.

Председатель Совнаркома ТАССР в 1928 - 1930 годы Каримулла Хуснуллович Исмаев похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. Он родился в Казанской губернии, учился в Тетюшском русско-татарском училище, окончил Казанский политехнический институт. Был народным судьей, комендантом города Тетюши. После работы в ТАССР трудился на различной административно-хозяйственной работе. Скончался в 1978 году.

Казахстан

В Казахстане на центральном кладбище Алма-Аты похоронен Сулейман Халилович Гафиатуллин - председатель Совета Народных Комиссаров Татарской АССР в 1940 - 1943 годы. Восстановление захоронения и реставрация памятника была проведена Полномочным представительством Республики Татарстан в Республике Казахстан в рамках празднования 100-летия образования ТАССР.

Сулейман Гафиатуллин родился в 1905 году в Чистополе, юношей подался на заработки в соседние края, оказался в Екатеринбурге, где окончил педагогический техникум. После молодой педагог поступил в Чистопольскую городскую пожарную команду. Через 8 лет стал начальником пожарной охраны казанского завода №124 (будущего авиационного завода им. С.П.Горбунова). В 1938 году избран секретарем Ленинского райкома ВКП(б) Казани. В 1940 году стал главой правительства республики. В 1942 - 1943 годах руководил казанским этапом разработки советского ядерного оружия. В 1943 году Сулеймана Гафиатуллина направляют в Москву, где он становится слушателем Высшей школы партийных организаторов при ЦК ВКП(б). В 1945 - 1946 годах назначен народным комиссаром - министром зерновых и животноводческих совхозов Казахской ССР. Был председателем первого целинного совхоза в Акмолинском районе. Умер Сулейман Халилович 1 мая 1983 года.