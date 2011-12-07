КАМАЗ увеличил производство на треть с начала 2021 года

За семь месяцев КАМАЗ увеличил производство на 33 процента, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обращении генерального директора предприятия Сергея Когогина к сотрудникам перед корпоративным отпуском.

«Первая половина года задала хороший тон. Наша автотехника востребована, спрос — высокий», — отметил Когогин.

Большая часть персонала КАМАЗА уйдет в отпуск с 9 по 23 августа. В компании практика единого отпуска существует еще с 2010 года.