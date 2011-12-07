Деловой макияж для бизнес-леди

Каких только разновидностей искусства визажа не бывает: вечерний, свадебный, «смоки айс», нюдовый и многие другие.Особое место занимает деловой макияж, ведь от внешнего вида во многом зависит и отношение к вам, а значит, и ваш успех в работе. Однако деловой этикет требует серьезного подхода - необходимо выдержать баланс между ухоженностью и количеством косметики.Мы попросили визажиста Аллу Воронову показать специально для наших читательниц, как правильно сделать деловой макияж.- В любом макияже прежде всего важно подчеркнуть индивидуальность, красивые черты лица. Деловой макияж всегда выполняется в естественных тонах. Здесь мы делаем акцент на глаза и кожу, - рассказывает Алла.Деловой макияж мы делаем сотруднице нашей редакции Светлане.Очищаем, тонируем, контурируем лицо. Перед нанесением макияжа очищаем кожу лица. Для этой цели подойдет любое очищающее средство, например мицеллярная вода. - С возрастом кожа тускнеет, поэтому прежде всего нужно нанести сияющую базу для придания лицу свежести. База выравнивает цвет лица, скрывает мелкие дефекты кожи, - говорит визажист. - Если лицо красноватое, надо использовать базу с золотым отливом для уменьшения эффекта красноты.Следующий этап - нанесение тональной основы. Для делового макияжа главное - это сдержанность, а значит, нужен ровный тон, который не смотрелся бы слишком тяжело. - Так как у Светланы хороший ровный тон без покраснений, мы не будем перегружать кожу плотным слоем. Возьмем тонкий тон, - объясняет Алла.Визажист распределяет тональный крем кистью, но при работе со своим лицом его лучше наносить руками, потому что так можно нанести любую толщину. Удобно работать и спонжем - нанесение становится более ровным. Цвет тонального средства подбираем к оттенку лица и шеи. Обязательно распределяем тон в области шеи и по росту волос. Тональную основу наносим и под глаза, но более тонким слоем.Нужно учитывать, что в деловом макияже акцент ставится и на кожу. Когда она выглядит ухоженной, сразу складывается позитивное впечатление об образе жизни. Что касается признаков усталости под глазами, то визажист раскрыла маленький секрет, как можно их убрать. Просто нанесите под глаза консилер светлого оттенка.Выделяем скулы с помощью сухого корректора. Но не надо слишком увлекаться контурированием, особенно если лицо узкое, предостерегает читательниц Алла. Во-первых, макияж деловой и его не нужно перегружать, а во-вторых, если мы нанесем очень много скульптора, это визуально сделает старше. Берем универсальный цвет, который создает эффект природной тени.После контура настает очередь румян. Их мы наносим на щеки, растушевывая вверх к виску. Чтобы быть в тренде и сделать лицо более молодым и свежим, используем хайлайтер. Высветляем отдельные участки - скулы, нос - для придания лицу рельефа и объема.Макияж глаз. Чтобы подчеркнуть радужку века, используем золотисто-коричневые оттенки теней. Они близки к желтому цвету, который хорошо подчеркнет цвет глаз Светланы. Кисточкой, по форме напоминающей бочонок, растушевываем тени. Алла советует читательницам наносить более темные и интенсивные оттенки по ресничному краю. Нижнему веку тоже даем тень толщиной не менее 5 миллиметров, в размер нижнего века, чтобы глаза не казались узкими. Затемняем и внешние углы глаз.Что касается макияжа бровей, то Алла использовала тени, максимально приближенные к оттенку бровей Светланы, не забыв растушевать кисточкой. - Четко прорисованное начало бровей утяжеляет взгляд, - объясняет визажист.В деловом макияже нежелательно использовать четкую подводку. Прокрашиваем тонкую линию по ресничному краю и растушевываем для естественности. Прокрашиваем ресницы, стараемся избегать появления комочков. Визажист подобрала коричневую тушь, объясняя свой выбор тем, что на деловой встрече такой интересный творческий подход обязательно оценят.Губы. Дополняем деловой образ нашей модели акцентом на губах. Для того чтобы помада держалась долго, предварительно используем карандаш для губ. Для Светланы идеально подошел грязно-розовый оттенок. Наносим матовую помаду такого же оттенка для стойкости, а сверху добавляем немного блеска, чтобы губы казались увлажненными. По признанию Аллы, для делового макияжа подойдет неяркая помада светло-коричневых оттенков. Благородно смотрится и красный, который особенно идет блондинкам и девушкам со светлым типом кожи.Последний штрих в создании делового стиля - мы создали прикорневой объем волосам и легкие кудри.В чемоданчике у стилистаГлядя на внушительный чемоданчик Аллы, мы не удержались и поинтересовались у визажиста-стилиста, что должно быть в дамской косметичке, чтобы выглядеть красиво каждый день. Оказалось, не так уж и много: тональный крем, тени светлого, бежевого, темно-бежевого, черного оттенков, тушь для ресниц, помада, румяна, корректор для глаз, карандаши для бровей и губ, кисти для тонального средства, пудры и румян.Советы визажиста по выбору оттенков- К средней контрастности относятся русые девушки с легким загаром, карими, серыми или зелеными глазами. Они универсалы, которым подойдут как яркие, так и более сдержанные цвета.- Внешность с яркой контрастностью делится еще на два вида. С большой контрастностью - это девушки в образе Белоснежки с белой кожей и черными волосами, которым подойдут яркие тона. И есть восточный типаж - темные волосы, кожа и глаза. Обладательницам такой внешности также подойдут более яркие оттенки.