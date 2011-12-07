Сегодня в Казани идет «День подписчика»

По сложившейся традиции, в числе прочих изданий приняла участие в подписной кампании на первое полугодие 2019 года и газета «Казанские ведомости». Сотрудники редакции повстречали на мероприятии не только своих постоянных читателей, поделившихся тем, какие рубрики наиболее ими любимы, и рассказавших об участии в конкурсах. Ряды наших читателей пополнились и новыми подписчиками. Тем более, что с 4 по 14 октября проходит Всероссийская декада подписки, когда можно подписаться на «Казанские ведомости» по сниженным ценам. А казанцы, пришедшие в почтовое отделение №133, сегодня еще получили и подарки от редакции. Тех же, кто не успел или не смог посетить «День подписчика», ждут в любом почтовом отделении Татарстана. Спешите подписаться на «КВ» с выгодой и быть в курсе всех событий города и республики!