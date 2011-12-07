Татарстанский ИТ-парк планирует открыть представительство в Китае

Казанский технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» проведет переговоры по открытию представительства в Шэньчжэне во время визита татарстанской делегации в Китай в ноябре текущего года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. Цель представительства — обеспечить выход российских стартапов на рынок Китая, их взаимодействие с китайскими стартапами и возможность создать новые компании совместно с КНР, рассказал Шайхутдинов.«Наша заинтересованность в Шэньчжэне связана еще и с тем, что он является точкой, где осуществляется сборка большого количества электронных устройств. В Шэньчжэне взаимодействуют такие компании, как Huawei, Hikvision и Dahua Technology, с которыми мы сотрудничаем», — отметил министр.По словам Шайхутдинова, создание такой площадки ориентировано на взаимодействие не только с Шэньчжэнем, но и с Гонконгом.Шэньчжэнский технопарк является одним из ведущих среди 156 технопарков КНР. Резидентами технопарка являются 9 тысяч предприятий, около 90 процентов выпускаемой продукции связано с информационно-коммуникационными технологиями.