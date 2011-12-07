Аукцион на ликвидацию свалки в Нижнекамском районе приостановлен из-за жалобы в УФАС

Электронный аукцион на рекультивацию несанкционированной свалки в село Прости Нижнекамского района Татарстана приостановлен после жалобы в Управление ФАС по Татарстану. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Жалобу подала фирма «МД-Консалтинг» с юридическим адресом в городе Тольятти. В «МД-Консалтинг» заметили, что в заявке на электронный аукцион одним из условий является наличие лицензии на вывоз отходов первого-четвертого классов опасности. Однако в технической документации указан пятый класс опасности, который не требует наличия такой лицензии.

По мнению организации, действия заказчика этом случае ограничивают конкуренцию, поскольку предъявляются повышенные требования к участникам закупки. Таким образом, условия становятся непривлекательными для большинства участников.

Восстановление земель и рекультивация свалки в селе Прости должна была закончится в этом году. Цена закупки — более 13 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на восстановление загрязненных земель и рекультивацию свалок в республике выделили около 740 млн рублей.