Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

День отца в России будут отмечать в третье воскресенье октября

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В России ежегодно в третье воскресенье октября будут отмечать День Отца. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. 

В пояснении говорится, что это делается для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». В этом году День отца будет отмечаться 17 октября.

Напомним, что похожий по значению праздник  — День матери отмечают в России в последнее воскресенье ноября. Его цель  — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, а также отметить важное значение мамы в нашей жизни.

КВ
Лента новостей