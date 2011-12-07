День отца в России будут отмечать в третье воскресенье октября

В России ежегодно в третье воскресенье октября будут отмечать День Отца. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

В пояснении говорится, что это делается для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». В этом году День отца будет отмечаться 17 октября.

Напомним, что похожий по значению праздник — День матери отмечают в России в последнее воскресенье ноября. Его цель — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, а также отметить важное значение мамы в нашей жизни.