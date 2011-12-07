Футболист «Урала» сыграет за сборную России вместо Самошникова из «Рубина»

Защитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России по футболу. Он должен заменить травмированного защитника «Рубина» Илью Самошникова в отборочном матче на ЧМ-2022 против Словакии 8 октября на стадионе «Казань Арена». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Урал»

«Хочу поблагодарить всех, кто поздравил с вызовом в национальную команду. Вызов в сборную — это шаг вперёд. Я к этому шел. Рад оказаться в сборной. Если меня вызвали, значит я на правильном пути», — передает слова Адамова пресс-служба клуба.

Адамов пополнил состав «Урал» еще прошлой зимой. В этом сезоне он полностью отыграл за футбольный клуб все десять матчей.

Что касается Ильи Самошникова, то он получил травму во время последнего матча «Рубина» с «Нижним Новгородом». Тогда казанцы уступили гостям на своем поле со счетом 0:1.

Напомним, заполняемость на матч Россия — Словакия не превысит 30%, а пускать на трибуны будут только тех, у кого есть QR-коды вакцинированного или переболевшего COVID-19.