Казань и Челны вошли в топ-100 городов России по уровню зарплат

Казань заняла 20-ю строчку в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Средняя заработная плата казанцев в первых двух кварталах составляла 47,5 тыс. рублей. Такие результаты содержатся в исследовании РИА Новости.

Специалисты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. Так, в Казани на 47,5 тыс. рублей можно купить три потребительских набора. Лидером стал Салехард, где на среднюю зарплату в 106,4 тыс. рублей можно приобрести практически пять фиксированных потребительских наборов.

Помимо Казани, в топ-100 городов по уровню зарплат также вошли Набережные Челны — город расположился на 54 месте. Средняя зарплата здесь составляет 39 тыс. рублей, что равно 2,56 фиксированного проднабора.

Более того, в топ-5 городов по отношению зарплаты к потребительской корзине вошли Анадырь со средней зарплатой в 129 тыс. рублей, Южно-Сахалинск с зарплатой в 99 тыс. рублей, Москва со 113 тыс. рублей и Ханты-Мансийск — 88 тыс. рублей.

Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в столице Калмыкии — Элисте. Там при средней зарплате в 31,7 тыс. рублей можно купить 1,91 набор. Среди аутсайдеров рейтинга также Нальчик и Грозный.