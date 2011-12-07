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Минниханов поручил усилить работу по вакцинации от COVID -19

Особенно Президента Татарстана волнует вопрос вакцинации среди жителей старше 60 лет.

Рустам Минниханов поручил усилить работу по вакцинации в республике и ужесточить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова

Задача перед штабом и руководителями министерств и ведомств была поставлена сегодня на утренней планерке. Также Президент РТ обратил внимание Управления Роспотребнадзора по Татарстану на усиление контроля за соблюдением ограничительных мер не только на мероприятиях с участием большого количества людей.

«Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего», — сказал Минниханов.

Особенно Президента Татарстана волнует вопрос вакцинации среди жителей старше 60 лет. На сегодняшний день в этой категории привиты всего 23,5% граждан.

КВ
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