«Мы вообще со всеми дружим»: как живет новый старый детский сад №15

«Мы приняли детей и работаем в полную меру»

В Вахитовском районе Казани после капитального ремонта открылся детский сад № 15. Его здание было построено в конце 19-го века. В 1910 году здесь поселился выдающийся советский ученый — физиолог Александр Самойлов. Он стал основоположником электрофизиологических исследований в Казани, за что был удостоен звания заслуженного деятеля науки и награжден Государственной премией им. В. И. Ленина.

Его дочь — Анна Самойлова тоже оставила след в истории города. В 1913 году на первом этаже их дома она организовала первый в Казани детский сад. В застойные годы началась его большая реконструкция и жителей переселили в новые дома, чтобы дошкольное учреждение расширить.

Глядя на солидное старинное здание из кирпича, трудно даже представить, что это обычный детский сад. Но он открыт. «Мы запустились, приняли детей и работаем в полную меру, радость родителей и детей очень важна для всех нас», — рассказала заведующий детским садом.

Сейчас в обновленном здании четыре группы воспитанников. Максимальная вместимость учреждения — сто мест.

Постройка для детского сада нетипичная

Заведующий знаменитым садом № 15 по улице Большая Красная — Васильева Елена Валерьевна. Она девять лет работала в этом детском саду воспитателем. А с 2015 года заняла должность заведующего.

На протяжении нескольких последних месяцев в здании проводился капитальный ремонт. Заменили кровлю, фасад, систему водоснабжения и канализацию. «Мы постарались сохранить ту ауру, которая у нас была до ремонта, и перенести ее в наше время», — отметило руководство садика. В здании высокие потолки, светлые стены и реставрированные двери под старину.

Здание построено кольцеобразно, имеется много комнат, которые руководство садика обустроили под свои нужны. На первом и втором этажах разместились группы, а третий этаж — административный.

Стоит отметить, что постройка для детского сада не типичная. Например, в здании сохранена лестница, отражающая историческую суть старого особняка.

Современный досуг в старом здании

В распоряжении садика просторные залы для занятий. Там проходят лепка, рисование, дети мастерят из пластилина и увлеченно занимаются аппликацией. Чтение художественной литературы, татарский язык, музыкальные и физкультурные занятия для детей также обязательны в педагогической программе. Помимо этого, в детсаде № 15 много интерактивных игрушек. «Мы делаем упор на интерактивность оборудования, на тактильные ощущения детей — это и ручные балансиаторы, и ножные. Обязательна работа с песком, так мы развиваем мелкую моторику деток», — рассказала Елена Васильева.

Несмотря на современность оборудования, воспитатели строго относятся к телефонам. У детей в детском саду их попросту нет. «Если родители переживают, всегда могут связаться с педагогом. У нас, например, есть семья, дети в которой пока что плохо владеют русским языком, мы разумеется пошли на встречу, и у ребенка есть средство связи. В случае если он не понимает воспитателя, он может позвонить родителям через воспитателя, чтобы они ему перевели», — комментирует заведующий.

«Мы всегда стараемся сгладить все углы»

Воспитанники детского сада гуляют по режиму. Руководство поделилось опытом разностороннего развития дошколят, используя возможности посещения близлежащих библиотек и музеев. «Мы вообще со всеми дружим», — комментирует такое сотрудничество заведующий.

Елена добавляет, что в отношениях с родителями не всегда все ровно, бывают шероховатости. «Мы не можем всем нравится, не может коллектив всем нравится, но мы всегда стараемся сгладить все углы, прийти к компромиссу, услышать каждого родителя и исправить какую — то ситуацию, если она возникла». Также заведующему хочется верить, что родители найдут нужные слова для педагогов, ведь легче всего обидеть, тяжелее найти благодарность.

Подробнее о работе детского сада и специфики работы воспитателем Елена рассказала нам в интервью.

А есть ли у детского сада проблема с нехваткой педагогов?

— Сейчас у нас штат укомплектован. Младшие воспитатели у нас присутствуют во всех группах, в настоящее время мы ждем еще двух педагогов, и я надеюсь, что у нас будет стопроцентная укомплектованность штата.

Воспитатели любят детей или по специфики своей работы уже устали их любить?

— Я отработала 15 лет и пришла к такому выводу, что педагог должен уметь работать с детьми. Если педагог умеет с ними работать, то он их и любить будет. То есть если педагог работает правильно, любовь в деле будет идти обязательно. Я так считаю.

Дети сегодня и дети в прошлом отличаются?

— Дети всегда одинаковые, у них лишь потребности разные. В наше время у детей потребность — это интерактив. Все, что связано с интернетом, с цифровыми технологиями. Конечно, мы стараемся идти в ногу со временем. Но при этом, минимизируем гаджеты, мы все — таки больше привлекаем детей к движению, к развитию мелкой моторики, у нас есть логопед, который ставит речь детей, вот это немало важно в наше время. Чистая речь, мелкая моторика и движение — в нашем детском саду так.

Интересные случаи за время работы были?

— Был такой случай, что мамочка привела к нам трёхлетнего ребенка, но никак не могла отойти от нее. В итоге, с трудом оставила. Через минуту буквально слышу плач, дверь открываю, там мама вся в слезах. Я говорю идите, пожалуйста, не переживайте. Ребенок играет, все хорошо, ему здесь понравится. До обеда она мне звонит узнает как дела.

Время ко обеду, ребенок покушал, а мама в дверях уже стоит. Стоит и ждет, что дочка сейчас побежит к ней, а девочка руки в боки и говорит: «Ты чего пришла? Ты не видишь мне кровать здесь расстелили». Мама в слезах «я тебя до трех лет воспитывала, а ты?». То есть для ребенка все комфортно прошло, а для родителя вот тяжело бывает, что ребенок с другой женщиной остается. Родители по-разному это воспринимают. Но мне, как руководителю, как воспитателю, в любом, случае, главное, чтобы родителям и детям было комфортно.



