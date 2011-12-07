Пустующее здание в центре Казани может превратиться в «бюротель» 

Пустующее здание на улице Московская, 52 может превратиться в «бюротель» — отель, куда могут приезжать сотрудники компаний чтобы жить и работать. Также предполагается, что офисы и жилые помещения не разделены, а представляют взаимодополняющий комплекс, он может включать кафе, рестораны, конференц-зоны и магазины. Об этом «КВ» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

В Казани 29–30 сентября прошла установочная сессия III Российской молодежной архитектурной биеннале. Финалисты — архитекторы из Канады, Германии и десяти городов России осмотрели здание на улице Московской. Финалистам рассказали о проблемах территории и исторических особенностях местности. Например, здесь всегда высокий уровень грунтовых вод.

Экскурсию по бывшему зданию торгово-административного назначения финалистам провели главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров, директор по развитию территорий инвестиционной группы компаний ASG Ринат Аисов и представители профильных комитетов и экспертного сообщества.

О том, какое будущее может ждать объект после Биеннале, рассказал его собственник Ринат Аисов.

«Здание требует новой бизнес-концепции. Безусловно, успешность должна быть обусловлена не только яркими проектными решениями, но и практической составляющей, финансовой эффективностью, так как реализация идей требует немалых вложений. Итоговые решения будут проанализированы с точки зрения необходимых инвестиций, экономики объекта», — отметил собственник здания.

Аисов не исключает возможность привлечения частных инвесторов, готовых войти в проект под разработанную участниками биеннале концепцию.

Подробнее об участниках мероприятия и их проектах, читайте в нашем материале.